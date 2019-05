O recluso do Estabelecimento Prisional de Sintra dirigiu-se a um dos guardas que vigiava o recreio ao final da manhã deste domingo, durante o período de recreio dos presos.

Um recluso da cadeia de Sintra, a cumprir pena por tráfico de droga, agrediu este domingo com um murro na cara um guarda prisional e golpeou dois presos com uma arma branca artesanal. Já foi colocado numa cela disciplinar. O ataque ocorreu ao final da manhã deste domingo, durante o período de recreio dos presos daquela cadeia.



De acordo com o Correio da Manhã, o recluso nº 162 do Estabelecimento Prisional de Sintra, dirigiu-se a um dos guardas que vigiava o recreio.



