MTSSS aprovou o relatório da inspecção efectuada à instituição. Documento revela que a primeira denúncia foi recebida em 2014 mas que os vários serviços do Estado não detectaram indícios de irregularidades.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) aprovou o relatório da inspecção efectuada à Raríssimas na sequência das reportagens da TVI a 9 e 10 de Dezembro do ano passado. O documento revela que a primeira denúncia relacionada com o caso foi recebida em 2014 mas que os vários serviços do Estado não detectaram indícios de irregularidades na instituição.



"O ISS recepcionou a sua primeira denúncia relacionada com a Raríssimas em Março de 2014, tendo a mesma sido reencaminhada para a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) por se tratar da entidade competente. As restantes sete deram entrada em 2017 (…)", pode ler-se no relatório.



"Não se recolheu evidência que das intervenções dos vários serviços e organismos do MTSSS tenha resultado a identificação prévias das situações que vieram a ser expostas publicamente, referentes a alegadas irregularidades na gestão daquela instituição, como a utilização supostamente danosa, por parte da Presidente da instituição, de subsídios atribuídos por várias entidades públicas, nomeadamente pelos organismos do MTSSS", revelam as conclusões do documento.



O gabinete de Vieira da Silva esclarece que a inspecção centrou-se, "em exclusivo, na apreciação da actuação dos organismos" do ministério "quanto às suas competências de tutela, fiscalização, acompanhamento e controlo da instituição Raríssimas e dos apoios que lhe foram concedidos". Em particular, a acção visou averiguar "o tratamento que foi dado às várias denúncias relacionadas com a Raríssimas que deram entrada nos serviços" do ministério em 2017 ou em anos anteriores, "os respectivos resultados e consequências práticas".



A inspecção à Raríssimas foi pedida em 11 Dezembro de 2017 pelo ministro Vieira da Silva, depois da emissão na TVI de reportagens sobre alegadas irregularidades na gestão da instituição particular de solidariedade social, que recebe financiamento do Estado. O relatório desta inspecção-geral foi remetido em 6 de Agosto ao ministro, que o homologou em 9 de Novembro.



A nota do gabinete do ministro adianta que o objectivo inicial da acção inspectava à Raríssimas, "de âmbito global", foi redefinido, para se focar na actuação dos organismos tutelados pelo ministério, depois de a Polícia Judiciária ter feito, em 21 de Dezembro de 2017, uma busca à instituição e apreendido diversa documentação, incluindo a contabilística de 2012 a 2017.



