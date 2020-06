Siga a Sábado nas redes sociais

O escritório de advogados Raposo Subtil&Associados celebrou um protocolo com a Universidade Lusófona, apostando na formação dos seus quadros, assim como prevê uma especial atenção ao campo científico e editorial. Segundo um comunicado, o protocolo tem em vista "o desenvolvimento de actividades e projectos comuns, nomeadamente no âmbito da realização de conteúdo formativo e científico, editorial e no campo das saídas profissionais".A sociedade de advogados refere que ambas as instituições "partilham um ADN comum de rigor e exigência, com um lastro de reconhecimento da importância do direito no mundo Lusófono, pelo que o objetivo assumido foi claro: um esforço comum de planificação e construção de conteúdos de excelência formativa"