Existem já algumas ferramentas e aplicações pensadas para ajudar as pessoas cegas a moverem-se de um local para o outro nos transportes públicos. No entanto, por avarias ou até por incomodarem as pessoas que não precisam, não estão em funcionamento.





A pensar nas dificuldades que estas pessoas enfrentam todos os dias, e para assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro, a Cooptáxis, em parceria com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), vai lançar uma ferramenta para as pessoas que não vêem.

O Áudio-Táxi, que estará a partir desta terça-feira presente em mais de 700 táxis de Lisboa, vai permitir aos passageiros ouvir o número do táxi, a tarifa que será aplicada e o preço do taxímetro. Foi uma forma de "promover a inclusão social", explica à SÁBADO a responsável de comunicação da Cooptáxis, Andreia Bárrios.

Mas "a inclusão não pode ser só um conceito. Tem que ser aplicada nas situações que vamos enfrentando no dia-a-dia", explica à SÁBADO o presidente da Direção Nacional da ACAPO, Tomé Coelho, que considera que o projeto, desenvolvido também com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), é para as pessoas cegas "uma mais-valia" e "um passo muito importante".

Isto porque, conta, a dificuldade começa na altura de apanhar um táxi. "Ou vamos à praça de táxis, se soubermos onde se localiza, ou na via pública, para nós, é difícil", explica. "São tantos veículos que é quase impossível".

Chegou a ser usado, pelas pessoas que não conseguem ver, uma espécie de um cartão que identificava a procura por um táxi. Mas, por não ter sido muito eficaz - também pela falta de atenção dos taxistas -, acabou por deixar, quase completamente, de ser utilizado.

"O que vai acontecer hoje não é tanto no sentido de facilitar o acesso aos táxis, mas sim no interior. Nós entramos num carro e nunca sabemos qual é o número, a que empresa pertence. A partir de agora, e se o sistema for utilizado devidamente, nós entramos num táxi, o motorista liga o sistema de áudio e imediatamente temos informações sobre o número da viatura em que estamos a viajar, sobre o valor a que está o taxímetro", afirma Tomé Coelho. "Não é questão de duvidar, mas não é a primeira vez que alguém paga mais do que aquilo que deveriam pelo facto de não ver o que está no taxímetro".

Contudo, apesar de considerar que esta ferramenta é uma mais-valia, o responsável ressalva ser necessária uma colaboração dos que conduzem os táxis. "É preciso que o sistema seja utilizado por todos os motoristas. Estes deveriam, além de ter alguma formação no sentido de serem capazes de funcionar com o sistema, pô-lo sempre a funcionar". Isto porque, por haver ainda algum constrangimento por parte das pessoas que não vêem, se a iniciativa de usar a ferramenta não partir dos motoristas pode acabar por não ser aproveitada, acredita Tomé Coelho.

"Isso dar-nos-á maior tranquilidade. Mas acima de tudo é uma questão de inclusão: por podermos deixar de estar dependentes das outras pessoas".

As falhas da Carris

A maior dificuldade que uma pessoa cega enfrenta na altura de apanhar um transporte público é identificá-lo: "Se formos para a paragem de autocarro, não temos como identificar o número da carreira que queremos apanhar. Temos que perguntar", explica à SÁBADO o presidente da Direção Nacional da ACAPO.

E apesar de existir uma aplicação da Carris que diz, de uma forma aproximada, o tempo que determinada carreira demora a chegar à paragem, "não podemos confiar muito".

"Há muitos autocarros da Carris que no interior têm uma aplicação que vai dizendo as paragens. No entanto, muitas vezes, estão avariadas ou desligadas. Os motoristas desligam o dispositivo porque dizem que os incomoda", conta Tomé Coelho ao explicar a dificuldade que a ACAPO tem tido em reunir com a empresa de transportes públicos.

Também os semáforos sonoros, pensados para ajudar as pessoas cegas a atravessar a rua, acabam desligados. "Em algumas zonas chegam a ser desligados pelas pessoas. Aquilo incomoda-as. Já falámos com a Câmara Municipal de Lisboa mas não é fácil de resolver", explica. "As pessoas que não precisam às vezes nem se preocupam. Nem se lembram de que pode vir alguém atrás que precise daquilo para conseguir atravessar a rua".