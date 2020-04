Quatro agentes da PSP feridos durante confrontos em bairro de Sintra. Veja as imagens

Quatro agentes da divisão de Sintra da PSP ficaram feridos, ao final da noite de ontem, em sequência de confrontos com moradores do bairro de Santa marta, em casal de Cambra. Pelo menos um homem foi detido.O CM apurou que a Polícia foi chamada aquele bairro pouco antes da meia noite de segunda feira, devido a excesso de ruído ao que tudo indica causado por uma festa.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã