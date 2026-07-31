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Quando Francisco Gomes era do PSD e pró-imigração

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00
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Deputado do Chega que encontrou gabinete de Ventura vandalizado tem um percurso social-democrata, de nomeações em família e de defensor dos Direitos Humanos.

No gabinete do grupo parlamentar do Chega, Francisco Gomes entrou para filmar um vídeo para o TikTok. “Estamos a importar o pior que existe neste mundo. Nós temos que ver o lixo islâmico que estamos a importar, que não vem absorver a nossa cultura, que não vem respeitar as nossas regras, que não vem respeitar as nossas normas e valores. Vêm-se aproveitar dos subsídios, vêm impor a sua vontade”, afirmou em fevereiro deste ano. “A resposta é clara: remigração mandar esta gente toda para o buraco de onde vieram”, concluiu, usando-se o termo usado por movimentos de extrema-direita para deportação em massa de imigrantes ilegais e legais, que não assimilem a cultura local.

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