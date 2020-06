Monumentos de várias personalidades conotadas com racismo, colonialismo e a extrema-direita têm sido alvo de ataques em todo o mundo e Portugal não foi excepção, com a estátua do Padre António Vieira vandalizada esta semana a ser um dos episódios que mais deu que falar. Este domingo surgiram relatos de que a estátua do Cónego Melo, em Braga, havia sido vandalizada durante a noite mas, segundo o Correio da Manhã, não houve qualquer ato de vandalismo na estátua nas últimas 24 horas.

Efetivamente a estátua encontra-se ‘pinchada’ com as palavras "assassino", "facho" e "Pª Max", escritas a vermelho, mas a pintura está feita desde o dia 25 de abril, explicou ao CM a PSP de Braga.



