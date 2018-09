O pré-aviso de greve para a primeira semana de Outubro será entregue no Ministério da Educação na próxima sexta-feira, anunciou a Fenprof.

Os professores vão avançar com uma nova greve, marcada para a primeira semana de Outubro. Segundo os sindicatos do sector, em nota publicada no site da Fenprof, os professores protestam contra a "intransigência" do Governo em não honrar o compromisso de contagem de todo o tempo de serviço.



O pré-aviso de greve será entregue no Ministério da Educação na próxima sexta-feira.



"Os professores e educadores exigem que o governo honre o compromisso que assumiu, cumpra a lei e respeite a Assembleia da República, ou seja, negoceie o prazo e o modo de recuperar todo o tempo de serviço que cumpriram", escrevem os sindicatos. "Também em relação a outros aspectos, como os horários de trabalho ou a aposentação, o governo continua sem apresentar qualquer proposta, recusando a negociação; relativamente ao reposicionamento na carreira continua sem se saber quando será concretizado e quanto à redução dos níveis de precariedade que afectam os docentes as medidas que têm sido tomadas pelo Ministério da Educação ficam muito aquém das necessidades das escolas e do direito dos docentes à estabilidade no seu exercício profissional".