Procuradoria Europeia pediu à PJ documentos sobre obras adjudicadas de Luís Neves

Órgão, que investiga suspeitas relacionadas com fraude, pediu um conjunto de documentos sobre as obras adjudicadas no tempo em que Luís Neves eram diretor da PJ.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

A Procuradoria Europeia (PE) terá pedido à Direção Nacional da Polícia Judiciária (PJ) um vasto conjunto de documentos sobre vários contratos de obras adjudicadas quando Luís Neves desempenhava as funções de diretor nacional da PJ, avançou esta segunda-feira a TVI/CNN Portugal.



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Segundo o canal, o atual diretor da PJ, Carlos Cabreiro, também terá sido convocado para uma reunião com representantes deste órgão de investigação, que investiga sobretudo suspeitas relacionadas com fraudes.

Anteriormente, foi anunciada a abertura de um inquérito crime pela Procuradoria-Geral da República, que visa investigar alegados crimes de descaminho e eventual abuso de poder. Agora, segundo a CNN, a averiguação preventiva da Procuradoria Europeia pretende investigar potenciais crimes de fraude e corrupção.

Para já, ainda só estão a ser feitas diligências de recolha de dados sem acesso a medidas intrusivas como quebras de sigilo bancário ou de escutas telefónicas. Estão a ser realizadas no máximo sigilo e que a averiguação preventiva avançou sem ser comunicada pela Procuradoria Europeia ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra. Ao que tudo indica, terá sido espoletada pelas investigações jornalísticas.

À CNN, o atual ministro da Administração Interna mostrou-se "inteiramente disponível para colaborar com as autoridades e prestar todos os esclarecimentos solicitados".