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Carris: só três pessoas receberam indemnização, um ano depois

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00
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Empresa municipal adianta à SÁBADO que mais de três dezenas de indemnizações estão por resolver. Para já, gastou-se mais de 300 mil euros em auditorias a ascensores.

No dia 26 de junho, a administração da Carris recebeu o grupo municipal do PS para uma reunião, à porta fechada, sobre o descarrilamento do ascensor da Glória, que vitimou 16 pessoas no dia 3 de setembro de 2025. Discutiu-se em que ponto estava o processo de indemnização dos feridos e das famílias das vítimas e a ainda a reconversão dos elevadores atualmente parados (Glória, Bica e Lavra). A equipa da Carris afirmou que ainda estão em fase de elaboração de auditorias técnicas e indemnizações.

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