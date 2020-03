Preços dos combustíveis vão continuar perto de mínimos na próxima semana

Segundo os cálculos do Negócios, há margem para uma descida de 0,5 cêntimos na gasolina simples 95 para os 1,311 euros por litro, o que representa um mínimo desde agosto de 2016, naquela que será a quinta semana consecutiva de quedas para este combustível.

O preço dos combustíveis deverá sofrer uma nova queda a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de março, em Portugal. Mas será um recuo ligeiro, de menos de 1 cêntimo, tanto no preço do gasóleo como no da gasolina.