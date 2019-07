Durante cinco dias, uma de cada vez, as praias da Costa da Caparica vão fechar durante o mês de agosto. A decisão tem como objetivo colocar um milhão de metros cúbicos de areia nos diversos areais entre a Costa da Caparica e a Cova do Vapor, numa extensão de cerca de quatro quilómetros.

Segundo o Diário de Notícias, a junta de freguesia - em resposta à contestação do comércio local - assegura que a operação é necessária para proteger a zona costeira durante o inverno e que só podia ser feita nesta altura do ano: o bombardeamento de terra de areia para terra implica uma ondulação abaixo dos dois metros. Além disso, é também preciso contar com a influência do vento e a distância entre a baixa-mar e a praia-mar.