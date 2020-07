A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou esta segunda-feira que o Ministério da Saúde e o Infarmed têm "acompanhado os desenvolvimentos de várias possíveis vacinas" para a Covid-19, mas que é ainda "prematuro" ter mais do que expectativas quanto a uma cura para a doença.

A governante indicou que, após uma reunião realizada na semana passada com os ministros da Saúde da União Europeia, Portugal demonstrou o seu interesse em "adquirir para o nosso país quantidades adequadas de uma eventual vacina", tendo sido informada que há "algumas vacinas mais promissoras neste momento, pelo menos uma grande farmacêutica com possibilidade de avaliação no final do mês de setembro".

Na mesma conferência de imprensa, o subdiretor-geral de Saúde, Diogo Cruz, apontou que os grupos de risco incluídos no programa de vacinação contra a gripe serão anunciados nas próximas semanas.