As vendas a retalho cresceram 2,2% na Zona Euro, em julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou esta quarta-feira, 4 de setembro, o Eurostat. Na União Europeia o aumento foi de 2,6%.

Em Portugal a subida foi de 4,4%, o que corresponde ao sétimo aumento mais pronunciado entre os 28 Estados-membros. O país com o crescimento mais acentuado foi a Roménia (7,5%), seguida pela Malta (6,5%). O único país que reportou uma descida homóloga nas vendas a retalho foi a Eslováquia, com uma redução de 0,8%.

As vendas a retalho têm vindo a aumentar progressivamente desde o verão de 2013, ainda que em alguns meses o ritmo seja mais intenso do que noutros.

Analisando julho face a junho, as vendas a retalho na União Europeia caíram 0,5%, enquanto na Zona Euro a queda foi de 0,6%. Já Portugal registou uma estabilização.