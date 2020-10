Portugal com mais 10 mortes e 904 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo o total de óbitos para 2.005.

Em relação ao dia anterior, o país registou mais 904 casos do novo coronavírus - fazendo deste o terceiro pior dia em termos de novos casos desde que a pandemia chegou ao país, a 2 de março.

São agora 79.151 os casos confirmados em Portugal de Covid-19, com 26.939 destes a estarem ativos, uma subida de 532 casos ativos nas últimas 24 horas. Foram ainda dados como recuperados 362 doentes com o novo coronavírus, subindo o total de recuperados para 50.207.





O número de internados subiu este domingo, para 682, mais 14 nas últimas 24 horas. Destes, 105 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um que no dia anterior.

Covid-19 já fez mais de um milhão de mortes e infetou quase 35 milhões de pessoas

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.862 mortos nas últimas 24 horas no mundo e 309.093 novos casos, elevando para 1.034.396 as vítimas mortais desde o surgimento da doença em dezembro, segundo o balanço diário da AFP.

Mais de 34.989.300 casos de infeção foram registados desde o início da pandemia, dos quais 24.127.400 milhões já foram considerados curados, noticiou hoje a agência France-Presse, no seu balanço diário.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus últimos balanços são a Índia, com 940 vítimas, os Estados Unidos (689) e o Brasil (599), sendo que os três países tiveram um decréscimo no número das vítimas mortais em relação ao balanço de sábado.

Os Estados Unidos, cujo Presidente, Donald Trump, foi infetado pela covid-19, é o país mais afetado pela pandemia, quer em número de casos quer de mortes, registando 209.399 vítimas mortais, de um total de mais de sete milhões de casos, dos quais quase três milhões foram declaradas curadas.

Após os Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 145.987 mortos para 4.906.833 casos, a Índia 101.782 mortos (6.549.373 casos), o México com 78.880 mortos (757.953 casos), e o Reino Unido com 42.317 mortos (480.017 casos).