O homem foi constituído arguido, sujeitando-o a Termo de Identidade e Residência. O detido foi notificado para se apresentar a Tribunal (Instância Local Secção de Pequena Criminalidade) no próximo dia 5 de Março de 2018.

O porteiro de um bar em Alvalade foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) pelo crime de exercício da actividade de segurança privada sem estar habilitado para tal.Em comunicado à imprensa, as autoridades portuguesas revelam que, na madrugada desta sexta-feira, pelas 00h30, o suspeito foi detido durante "uma acção de fiscalização junto de um estabelecimento de restauração e bebidas" no local. Após identificarem o homem, verificaram que o mesmo não era possuidor de um cartão de vigilante que lhe permitisse desempenhar as funções exclusivas de segurança privada.