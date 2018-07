viciação de motos".



Recorde-se que Mário Machado cumpriu quase 10 anos de prisão por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão.





A Polícia Judiciária desencadeou, esta quarta-feira, uma operação contra o grupo de motards Hells Angels.Segundo as informações recolhidas pela, a PJ colocou no terreno mais de 200 inspectores com mandados, 55 de detenção e 80 de buscas.Foram suspeitas de associação criminosa e ofensas à integridade física que motivaram estas buscas, apurou aA operação da PJ foi desencadeada após alguma informações que davam conta de uma escalada de violência entre os dois grupos de motards, os Hells Angels e os Red & Gold, liderado por Mário Machado, antigo dirigente de extrema-direita e candidato à liderança da Juveleo.Em Março deste ano, recorde-se, uma rixa entre dois grupos rivais de motards dentro de um restaurante no Prior Velho fez seis feridos, dos quais três pessoas estão gravemente feridas. Os desacatos terão acontecido devido a uma velha rivalidade entre motards.Na altura, os Hells Angels terão atacado os Red & Gold, grupo de motards de Mário Machado. Ora, os Red & Gold são um grupo "irmão" do clube internacional Los Bandidos, que, desde a sua fundação em 1966, tornaram-se arqui-inimigos dos Hells Angels.Mário Machado considerou "naturais" estas buscas aos Hells Angels. "Eles são um grupo marginal que nada tem que ver com a extrema-direita", disse. O antigo dirigente da Frente Nacional frisou que a comunidade "já estava à espera" destas buscas, pois os Hells Angels estão, além das ofensas à integridade física, associados a "tráfico de armas, droga e