Heila Lopes é a 14.ª vítima mortal de violência doméstica desde janeiro. Crime aconteceu em Torres Vedras.

Há pelo menos seis meses que Heila Lopes, 44 anos, vivia um inferno às mãos do ex-namorado. Nascida no Brasil, naturalizada portuguesa e a residir há cerca de duas décadas em Torres Vedras, foi ela quem acabou com a relação devido a agressões e ameaças de morte.



