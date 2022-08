Passos, o desejado, voltou para selfies

Apresença de Pedro Passos Coelho foi o momento mais eufórico da Festa do Pontal – mas foi um segredo bem guardado até ao fim. Foi numa chamada telefónica com Luís Montenegro, há algumas semanas, que o ex-primeiro-ministro se comprometeu a marcar presença na rentrée do PSD. O líder do partido guardou a promessa entre os dois até há bem pouco tempo, apurou a SÁBADO, até dos companheiros de direção, que só souberam mais tarde.