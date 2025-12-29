Passagem de ano em Lisboa contará com dispositivo de segurança "muito robusto"

O dispositivo previsto "é muito semelhante ao que seria num jogo de futebol, num estádio de futebol", e é "na mesma ordem do ano passado".

A festa de passagem de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa, vai ter um dispositivo de segurança "muito robusto", com revistas nos seis pontos de entrada do recinto, que abre às 19h30 de quarta-feira, revelou hoje a PSP.



"Vamos ter muitos polícias no terreno, o número suficiente e adequado para dar segurança às pessoas e para fazer face a qualquer contingência que possa ocorrer", disse Iúri Rodrigues, da Polícia de Segurança Pública (PSP), numa conferência de imprensa promovida pela Câmara de Lisboa, em conjunto com as forças de segurança, agentes de proteção civil e entidades de socorro.

Sem revelar o número de efetivos da PSP afetos à festa de passagem de ano 2025-2026 em Lisboa, Iúri Rodrigues referiu que o dispositivo previsto "é muito semelhante ao que seria num jogo de futebol, num estádio de futebol", e é "na mesma ordem do ano passado".

Em representação da Câmara de Lisboa, o vereador da Segurança e Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves (IL), detalhou o plano para a festa de passagem de ano no Terreiro do Paço, destacando a articulação antecipada entre as várias entidades - PSP, Polícia Municipal, Proteção Civil Municipal e Regimento Sapadores Bombeiros - "para garantir que esta celebração decorre com segurança, organização e tranquilidade".

Rodrigo Mello Gonçalves referiu que está preparado um dispositivo de proteção e socorro que será ativado a partir das 19h30 de quarta-feira, dia 31 de dezembro, que será coordenado a partir dos Paços do Concelho, onde funcionará a estrutura de comando, controlo e coordenação, que integra as forças de segurança, as entidades de socorro e os serviços municipais essenciais.

A programação do evento "Viva 2026!", da responsabilidade da empresa municipal EGEAC -- Lisboa Cultura, foi "desenhada de forma faseada, permitindo uma gestão eficaz de fluxos e garantindo uma experiência segura para todos", expôs o vereador da Segurança.

A partir das 16h00 de quarta-feira haverá cortes de trânsito no Terreiro do Paço e zona envolvente, como a Baixa Pombalina, Rossio, Cais do Sodré e Campo das Cebolas, informou, acrescentando que, pelas 17h00, será encerrada a estação de Metropolitano do Terreiro do Paço e, pelas 18h00, será encerrado o Terreiro do Paço a peões e viaturas para verificação de segurança.

A abertura do recinto ao público será às 19h30 e o evento começará pelas 21h30, com as atuações do DJ Mojo e MC Márcio Jesus, às 22h30 haverá um concerto de Plutónio, às 23h55 um espetáculo piro-musical com drones, à 00h00 o fogo de artifício sobre o Rio Tejo, à 00h15 o concerto I Love Reggaeton e à 01h00 será o fim das comemorações, indicou o autarca responsável pela Segurança.

"A partir da 01h30 terá início as desmontagens, a limpeza urbana e a abertura faseada ao trânsito", adiantou Rodrigo Mello Gonçalves, realçando o contributo do serviço de higiene urbana que, em articulação com as juntas de freguesia, "assegurará a rápida reposição da normalidade na cidade, durante e após o evento".

Sublinhando que o objetivo é garantir que a passagem de ano em Lisboa decorra "com segurança, conforto e tranquilidade", o vereador apelou à população para que cumpra as orientações das autoridades, que use os transportes públicos e que chegue antecipadamente ao Terreiro do Paço, "preferencialmente até às 21h00".

Da PSP, Iúri Rodrigues afirmou que o evento contará com "um dispositivo muito robustecido", ressalvando que haverá um reforço em toda a cidade de Lisboa: "Apesar de o grande evento ser na Praça do Comércio, teremos festividades em praticamente todas as freguesias deste concelho."

O responsável da PSP explicou que haverá seis pontos de entrada no recinto, "onde as pessoas terão de ser submetidas a revista de segurança", nomeadamente Rua do Arsenal, Rua do Ouro, Rua Augusta, Rua dos Fanqueiros, Rua da Alfândega e Avenida Infante D. Henrique (este último ponto de entrada especialmente preparada para pessoas com mobilidade reduzida).

Iúri Rodrigues disse ainda que é proibida a entrada de objetos contundentes ou perigosos, alguns que já são proibidos em qualquer local como armas e facas, e outros que representam um risco acrescido neste evento como garrafas de vidro, inclusive de garrafas de champanhe, e guarda-chuvas.

No caso de pessoas perdidas, sobretudo crianças, os cidadãos devem contactar imediatamente um polícia e a 2.ª Esquadra da Baixa Pombalina, que dará resposta a estas situações.