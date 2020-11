Pandemia está a causar mais mortes de portugueses em casa

Desde que começou a pandemia da covid-19 que morrem mais portugueses em casa. Desde março morreram 77.249 portugueses, mais de oito mil mortes acima da média dos últimos cinco anos no país. Deste número de vítimas, mais de 31 mil aconteceram fora do contexto hospitalar, mais 5.817 mortes que as registadas nos últimos cinco anos. Destes 77 mil óbitos, só pouco mais de três mil foram por covid-19.

Segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE), citados pelo Diário de Notícias, "mais de dois terços do acréscimo de óbitos entre 2 de março e 1 de novembro, relativamente à média dos últimos cinco anos, ocorreu fora dos hospitais". Ao jornal, o médico Jorge Almeida, diretor do serviço de medicina interna do Hospital São João, no Porto explica que a "maioria morreu em casa, porque só uma ínfima parte das mortes ocorrem na rua ou em instituições".

Para o médico, a partir dos meses de março e abril, Portugal começou a ter medo dos hospitais: "Começámos a ver camas vazias percebemos que os doentes não estavam a vir aos hospitais para se tratarem".

Jorge Almeida refere ainda que houve uma redução no número de mortes por trauma, devido a acidentes de viação, e que a maior causa de morte durante este tempo de pandemia foi "as pessoas não terem procurado os cuidados de saúde": "Não porque não houvesse capacidade de resposta por parte das unidades de saúde, mas porque tinham medo da covid-19, de serem infetadas, e deixaram-se ficar em casa, deixaram agravar o seu estado de saúde ao não procurarem cuidados."