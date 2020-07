Ordem dos Médicos exige “ação judicial urgente” contra lar em Reguengos de Monsaraz

A Ordem dos Médicos alertou este domingo familiares de idosos do lar de Reguengos de Monsaraz, em Évora, a considerarem a possibilidade de agir judicialmente caso utentes não sejam internados, uma vez que, para os responsáveis médicos, o estabelecimento "coloca em causa a saúde" dos mesmos.

Em comunicado, o organismo fala de relatos recebidos que "continuam a fazer temer pelo pior", legitimando a suspeita de que as medidas adotadas para conter a propagação do vírus não são as mais corretas e referindo que o caso "merece uma participação formal dos factos ao Ministério Público".

Esta quinta-feira, o mesmo Ministério Público indicou que "está a proceder a averiguações" sobre o surto de covid-19 que surgiu no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.

A Ordem dos Médicos referiu ainda que, "dada a gravidade excecional deste caso", decidiu designar uma comissão de inquérito para avaliar o tratamento de utentes no lar ou o pavilhão para onde utentes infetados do lar foram transferidos.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, com um total, segundo dados deste sábado, de 129 casos ativos, 16 mortos e 16 pessoas curadas. Onze pessoas estão internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora.

Entre os casos ainda ativos há a registar 20 profissionais do lar da FMIVPS (um óbito e cinco curados), 66 utentes da instituição (14 óbitos) e 43 pessoas da comunidade (um óbito, 12 curados).