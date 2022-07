Orcas afundam veleiro em Sines. Tripulantes resgatados

Um veleiro naufragou ao largo de Sines e a Marinha Portuguesa foi chamada a coordenar o resgate dos cinco tripulantes. Segundo as autoridades, o veleiro naufragou após uma interação com orcas.



No comunicado emitido pela Marinha Portuguesa não são dados detelhes sobre o incidente, referindo-se apenas a existência de um "veleiro naufragado após interação com orcas".



As cinco pessoas resgatadas encontravam-se na balsa salva-vidas "depois de o veleiro onde seguiam ter afundado após encontro com orcas, a cerca de 6 milhas, o equivalente a 11 quilómetros, de Sines", lê-se ainda.



Os tripulantes, todos portugueses, foram resgatados pela embarcação de pesca "Festas André", que se encontrava nas proximidades. "O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa recebeu contacto do veleiro pelas 00h03 que se encontrava a meter água, depois de um encontro com orcas. De imediato foram empenhadas a embarcação de pesca "Festas André", que efetuou o resgate dos 5 elementos, e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sines que acompanhou o navio de pesca até ao porto de Sines, onde atracou em segurança pelas 02h43."