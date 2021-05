Opinião. Os migrantes e as fábricas agrícolas

O Parque Natural nos seus muitos quilómetros de costa, na sua biodiversidade única, riquíssima em flora e fauna, juntamente com as imensas falésias, rios e um oceano a perder de vista, fruto da interação equilibrada entre as diferentes formas de vida, é belo.

Em 1949 Aldo Leopold escrevia as seguintes palavras: "Uma coisa é certa quando tende a preservar a integridade, a estabilidade e a beleza da comunidade biótica. É errada quando tende ao contrário". A história do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, em particular a dos recentes anos, é prova exemplar da reivindicação de Leopold. Efetivamente, o Parque Natural nos seus muitos quilómetros de costa, na sua biodiversidade única, riquíssima em flora e fauna, juntamente com as imensas falésias, rios e um oceano a perder de vista, fruto da interação equilibrada entre as diferentes formas de vida, é belo. Tal beleza transmite-nos uma sensação de justiça. Os seres que lá habitam, na sua cor e figura, foram moldados pelo equilíbrio milenar do meio. No Parque, os pinheiros-bravos, as urzes, os sobreiros e medronheiros deslumbram o olhar dos habitantes locais e dos turistas, que se deslocam de todos os cantos do mundo para os contemplar. Não apenas durante a época balnear, mas durante todo o ano. Em especial no outono, onde as paisagens são um local de especial encanto, coincidente com a época migratória e se podem observar a nidificação das cegonhas nas falésias marítimas, as gralhas-de-bico-vermelho e as águias pesqueiras nos seus sublimes voos. O povo desloca-se para os admirar e muitos aproveitam para andar de bicicleta, outros para fazer surf. Diferentes pessoas dirigem-se ao Parque Natural simplesmente para pescar nas águas do Atlântico. Pelo menos assim se tem cumprido o costume, mas em breve, infelizmente, deixará de se cumprir. Algumas destas aves encontram-se em perigo de extinção, como é o caso da águia pesqueira. Mas não são apenas as aves que se encontram ameaçadas no Parque. São também os mamíferos, como as lontras, pois este é o único lugar em Portugal e um dos últimos do mundo onde se podem avistar estes animais em habitat marinho. Encontram-se ameaçados por quem? – Perguntará o leitor. E quando surgiu esta ameaça, se, até há tão pouco tempo, o Parque era lugar protegido? Se, legalmente, deve ser protegido?

A resposta é tão evidente quanto inquietante. O Parque Natural encontra-se ameaçado pelo aumento da agricultura intensiva. A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 11-B/2011, em particular no artigo 46.º, n.º 3, alínea p), estipula que a "instalação de pomares ou de culturas protegidas em abrigos, estufins ou túneis elevados" obedeça à seguinte condição: "iii) Para qualquer exploração agrícola desta natureza o total de áreas livres de pomar ou de culturas protegidas deve ser igual a pelo menos 20% da área total ocupada pelo pomar ou pelas culturas protegidas". Recentemente, a RCM n.º 179/2019 não faz nenhuma referência às áreas livres de pomar ou de culturas protegidas, sendo possível questionar até que ponto esse limite está a ser respeitado

Poder-se-á pensar que a agricultura não pode constituir uma ameaça assim tão grande para o Parque Natural. Mas pode. Este tipo de agricultura é responsável por um dos mais alarmantes assaltos contra este património natural. O conjunto de danos que este tipo de agricultura produz no equilíbrio biótico do Parque é, no mínimo, sinistro. Corresponde a uma alteração da própria natureza da vida do Parque e isso, inevitavelmente, conduzirá à extinção de muitas espécies. Porquê? Por muitos motivos, entre eles o facto de que vários químicos usados neste tipo de agricultura são aliados do desequilíbrio ambiental.

Rachel Carson iniciou esta discussão em 1963 com "Silent Spring" (Primavera Silenciosa), um conjunto de ensaios que documentam os efeitos nocivos dos pesticidas no meio ambiente, mas, infelizmente, passados quase sessenta anos ainda cometemos os mesmos erros. Ela diz sobre este assunto: "as substâncias químicas, difundidas sobre terras de cultivo, ou sobre florestas, ou sobre jardins, fixam-se por muito tempo no solo, dali entram nos organismos e iniciam uma cadeia de envenenamento e de mortes." Conscientes deste perigo para o qual Carson nos alertou, um grupo de cidadãos das freguesias de Vila Nova de Mil Fontes, Zambujeira do Mar, São Teotónio e Longueira/Almograve lançou uma petição pública contra a RCM n.º 179/2019, exigindo a "demarcação de uma faixa mínima de 1.000 metros a partir da linha de costa e de 500 metros dos perímetros urbanos, livres de agricultura intensiva". A petição tem o intuito de defender não apenas a vida natural do Parque, mas também a subsistência da maioria dos habitantes locais. Comecemos pelo primeiro ponto.

Sucederam-se milhões de anos para se desenvolverem espécies tão belas e complexas como as que se conservam no Parque e, no entanto, estas podem ser aniquiladas num breve espaço de tempo por umas "meras" substâncias químicas. Daremos um exemplo. As pulverizações utilizadas para evitar pragas, e que favorecem (apenas a curto prazo) este tipo de agricultura, são muito mais nocivas do que possam parecer a olho nu. Será que alguém acredita que estas sejam seletivas ao ponto de matar apenas um determinado tipo de insetos? Será que alguém acredita que as abelhas estão imunes a estes venenos? Será que alguém acredita que a queda da produção de mel, registada este ano em todo o território português com perdas na ordem dos 70%, não tem nada a ver com um generalizado aumento das áreas de agricultura intensiva? Pode alguém acreditar que os químicos usados neste tipo de agricultura não se infiltram nos solos e que não chegam às águas dos rios e do mar? Pode alguém acreditar que ficam circunscritos às áreas das estufas cobertas por plástico? Pode alguém acreditar ainda que se possa introduzir tais tipos de fábricas num parque natural sem que essas fábricas (sim, são fábricas, fábricas agrícolas) afetem toda a biodiversidade?

Sabemos de estudos mundialmente reconhecidos que os químicos e os plásticos são substâncias que contaminam o ambiente envolvente e que se acumulam nos tecidos das diversas plantas e animais. Sabemos que uma das razões principais da extinção das colónias mundiais de abelhas é a agricultura intensiva. Disse Albert Einstein sobre esta questão: "No dia em que as abelhas forem extintas, a humanidade apenas conseguirá sobreviver durante mais 4 anos." De facto, sem a existência de abelhas no mundo, diversas culturas como os frutos vermelhos, as maçãs, as uvas, as amêndoas ou as laranjas, para dar apenas alguns exemplos, seriam impossíveis de produzir. No nosso frágil ecossistema, as abelhas são os maiores agentes de polinização. Todas estas frutas e muitas, muitas outras dependem das abelhas para a sua produção. A polinização permite o equilíbrio dos ecossistemas e dos habitats. Por serem a espécie mais valiosa do planeta, a ONU estipulou o dia 20 de maio como o dia mundial das abelhas (UN world bee day). A Comissão Europeia apresentou uma ação relativamente aos polinizadores em 2018, no âmbito das políticas ambientais, agrícolas e de saúde pública, solicitando medidas para proteger os polinizadores selvagens. A medida designa-se por "Iniciativa da UE relativa aos polinizadores" (EU Pollinators Initiative). Ora, se existe uma medida tão recente e sábia, por que razão, no caso do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, esta medida parece esquecida? E por que razão a petição dos cidadãos do Parque Natural é ignorada? Certamente que deve existir uma boa razão. Sim, tanto maleficio deve estar justificado. Certamente que a população local depende do aumento da área de estufas para a sua subsistência. Certamente que a população local depende deste crescimento de agricultara intensiva. Certamente que a maioria da produção agrícola se destina para o território nacional. Os leitores poderão sentir-se admirados com a resposta a estas questões. Poderão sentir-se surpresos pelo admirável sentido de prioridade dos nossos governantes. Ou talvez não.

Como dissemos atrás, foram os próprios habitantes locais que iniciaram uma petição contra esta situação. E por que motivo o fizeram? Porque simplesmente muitos dos habitantes do Parque não vive da agricultura, mas do turismo. Além disso, os que vivem da agricultura sentem-se ultrapassados pela contratação dos migrantes, queixando-se de serem deixados para trás, porque não lhes é possível aceitar o tipo de condições contratuais que os grandes empresários agrícolas estão dispostos a oferecer.

No que concerne ao turismo, uma grande fonte de rendimento dos moradores do Parque Natural, este verá, num futuro próximo, inevitavelmente a sua atividade decrescer. Os turistas deslocam-se ao Parque para ter uma experiência quase mística com a natureza. Ninguém estará interessado em deslocar-se para ver hectares e hectares de estufas cobertas de plástico. Nem estará certamente alguém interessado em dar passeios de bicicleta, ou a cavalo, ou de burro, ou a pé com o odor dos químicos a aflorar as narinas. Trata-se de um cheiro fabril, desagradável, pestilento. Com certeza que ninguém estará igualmente interessado em ir ver os locais onde extintas lontras se banhavam. E, de igual modo, também ninguém estará interessado em visitar os ninhos vazios das cegonhas mortas. Esclarecido este ponto, avancemos para o segundo. Será que precisamos deste aumento de estufas para a subsistência do nosso país e para a nossa segurança alimentar?

A resposta é mais uma vez inquietante. Não. Grande parte dos produtos destina-se à exportação. Ora, assim sendo, quem beneficia? Porque não são os habitantes locais, não parecem ser os migrantes que vivem em situações sub-humanas, não são os turistas, não é a diversidade biótica do Parque. Não é seguramente o setor hoteleiro, nem o da restauração. Na verdade, relativamente a estes últimos quase se avizinha uma eterna pandemia. Não são os muitos agricultores que não se reveem neste tipo de agricultura intensiva, não são os apicultores, não serão as gerações futuras… Quem é? Perguntamos todos.

Eu quero acreditar que sejam apenas os grandes latifundiários. Quero acreditar que os nossos governantes apenas façam o mal por ignorância, como Sócrates (o filósofo) reclamava. Seja por que razão os nossos governantes o tenham feito, as palavras de Albert Schweytzer fazem todo o sentido nesta situação: "O homem perdeu a sua capacidade de prever e prevenir. Ele vai acabar por destruir a terra."

O problema dos migrantes é apenas o primeiro (de profundos problemas de falta de sustentabilidade) a aparecer à superfície. Ele está aí, aos olhos de todos, mas a questão é muito mais complexa. Focar a nossa atenção nos migrantes corresponde a desviar o olhar do verdadeiro problema de desenvolvimento sustentável. Dá ideia de que se construiu uma narrativa em redor da necessidade óbvia de habitação digna para os migrantes com o propósito de desviar a nossa atenção de uma política insustentável. Parece tratar-se de uma manobra de diversão. O grande tema é que existem certas práticas agrícolas num número que não é sustentável em pleno Parque Natural. Não se encontram de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nem com o Relatório Brundtland, o "Nosso Futuro Comum" (Our Common Future), no qual se exige a ideia de um crescimento sustentável.

Não estou a afirmar que não devemos ter agricultura no Parque Natural. Muito pelo contrário. Estou apenas a dizer que a agricultura no Parque Natural deve ser conjugada com a realidade do Parque e que a agricultura praticada seja do tipo que não destrua o modo de vida dos habitantes locais e que não destrua a comunidade biótica. Que não seja feita sem um estudo alargado de impacto ambiental e social. Que se respeitem os limites da ética ambiental.

No século V a.C. Platão apelava para o reconhecimento da ignorância. Na nossa contemporaneidade apela-se ao elogio da ignorância. Entristece-me saber o quão fácil é a resolução da situação e como se apresenta como insolúvel. O que diremos às gerações futuras? O que diremos aos nossos filhos e aos nossos netos? Desviaremos os olhos para baixo envergonhados. É isso que faremos. No que me diz respeito, estou convicta que poderíamos e devíamos ter feito muito melhor.

Inês Salgueiro