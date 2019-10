Na campanha para as legislativas, os vários partidos prometeram aumentar a celeridade da justiça e "desentupir" os tribunais. Que assim seja. Mas esta celeridade não pode continuar a ser à custa da própria justiça, do advogado ou do cidadão.A continuar assim, esta desjudicialização, acelerada e precipitada, representa uma efetiva violação dos direitos dos cidadãos e das empresas, bem como uma real denegação da justiça.Sob o lema da modernidade, o Estado retira ao advogado o que é do advogado, diminuindo-lhe grande parte das suas atribuições, e atos próprios, que só estes podem e sabem praticar. Ao permitir que sejam desempenhados por qualquer outro profissional, com total impunidade, sem que sejam tomadas as necessárias e devidas medidas para alertar os cidadãos sobre os riscos inerentes, o Estado é responsável pelas consequências resultantes destas práticas.A voracidade deste Estado economicista está a sobrepor-se ao Estado de Direito, criando no cidadão a ideia de que os advogados estão a tornar-se dispensáveis. Cuide-se o Estado e prepare-se o Governo agora eleito. Este é um caminho muito perigoso.Se neste futuro próximo, com a nova legislatura, não houver efetivas alterações, para além dos atos próprios já retirados aos advogados, serão os juízes substituídos por decisores mais baratos (pela Inteligência Artificial, quem sabe…)? E o Ministério Público substituído por entidades privadas que, concorrendo entre si, se apresentam em concursos para desempenhar funções que nada terão a ver com a finalidade destes órgãos e a qualidade do resultado?A justiça, em vez de tendencialmente gratuita, acessível e igual para todos, é cara. A justiça não pode ser considerada o "parente pobre de direitos" e autossustentar-se como pretende o Governo. Os advogados não o permitirão.Como pilar-base dum Estado democrático, que são, por si e com a sua Ordem, os advogados, demostrarão a sua força junto do poder político e farão ouvir a sua voz, alertando o cidadão que sem advogados não há justiça.O Governo recentemente indigitado pode contar que seremos presentes e firmes na defesa do cidadão e da justiça, a qual só é possível com advogados.