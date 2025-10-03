OE2026: Bombeiros defendem 49,38 milhões de euros como valor mínimo de financiamento

A lei de financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários é aprovada anualmente no parlamento no âmbito do OE.
A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) defendeu hoje o montante de 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários no âmbito da lei de financiamento.
Bombeiros combatem incêndio florestal com apoio aéreo em Portugal
"Os bombeiros aguardam que o Orçamento do Estado (OE) para 2026 dê um sinal do que está para mudar no universo das associações e dos bombeiros de acordo com as exigências apresentadas de OE para OE e que ainda não tiveram resposta", considera a LBP.
O presidente da LBP, António Nunes, avançou à Lusa que o valor mínimo a transferir para os bombeiros deverá ser de 49,38 milhões de euros contra os 34,78 milhões de euros aprovados para este ano de 2025.
A lei de financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários é aprovada anualmente no parlamento no âmbito do OE e a verba atribuída baseia-se em critérios de risco e da atividade de cada corporação.
Este apoio financeiro é transferido em duodécimos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
António Nunes explicou que o montante de 49,38 milhões de euros tem como referência o valor hora do ordenado mínimo nacional, que é de cinco euros.
"Considerando a Remuneração Mínima Mensal Garantida de 2025, cinco euros à hora, e a população residente em Portugal Continental segundo os Censos de 2021, 9.855.909 pessoas, o orçamento de referência a inscrever no OE para 2026 ascenderia a 49,38 milhões de euros", disse.
No entanto, para a Liga, este não é o modelo de financiamento ideal, e António Nunes salientou que a LBP "tem reiteradamente defendido a reformulação do modelo de financiamento" através da revisão da atual lei e da introdução de contratos programa entre as associações humanitárias de bombeiros e os organismos do Estado das várias áreas de atuação dos bombeiros.
Segundo a LBP, estes instrumentos permitiriam "garantir um ressarcimento justo e transparente pelos serviços prestados, em linha com o princípio da equidade e da responsabilidade financeira do Estado para com quem executa tarefas públicas".
"Enquanto essa revisão legislativa não for concretizada, importa corrigir distorções evidentes do atual modelo e uma das propostas concretas consiste em indexar o financiamento base ao valor hora da Remuneração Mínima Mensal Garantida", frisou.
O Governo aprovou hoje, em reunião do Conselho de Ministros, a proposta de Orçamento do Estado para 2026, documento que terá de dar entrada no parlamento até à próxima sexta-feira, 10 de outubro.
OE2026: Bombeiros defendem 49,38 milhões de euros como valor mínimo de financiamento
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão.