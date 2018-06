Catarina Martins assume que quer fazer parte do Governo em 2019. Mas com um caderno de encargos.

A moção que Catarina Martins levará à Convenção Nacional do BE em Novembro é clara: os bloquistas querem estar no Governo em 2019. Mas o que é que é preciso para que isso aconteça?



"Terá de haver um governo de esquerda, com uma nova relação de forças. Não pode ser um governo de centro apoiado à esquerda como o que existe. Quem quiser manter tudo como está que vote no PS", afirma à SÁBADO um dirigente do BE.



O caderno de encargos para esse governo de esquerda está no texto das "Teses 2018", a moção que Catarina Martins leva à convenção do BE.



Renegociar a dívida, pôr em causa os tratados europeus e reverter nacionalizações de sectores estratégicos fazem parte do programa de governo que faria os bloquistas aceitarem pastas ministeriais.



"Em 2019, o Bloco quer ser força de governo, com uma nova relação de forças", lê-se na moção hoje avançada pelo jornal Público, que tenta explicitar os motivos que devem fazer quem quer uma mudança perceber que a repetição da "geringonça" não serve para avançar em áreas como o combate à precariedade ou o reforço dos serviços públicos.



Para isso acontecer, defende Catarina Martins na moção, é preciso "abrir um processo de alteração dos tratados europeus para a redefinição da política económica e da dívida".



"Sem essa redefinição, não há espaço para políticas de esquerda", defende o texto, que argumenta que, enquanto tudo se mantiver como está, Portugal continuará "refém de uma dívida pública impagável e de um sistema financeiro fragilizado".



A reversão das privatizações levadas a cabo nos últimos anos é outro aspecto que Catarina Martins entende ser necessário para ter um governo de esquerda. "Sem reverter as privatizações dos sectores estratégicos da economia, Portugal continuará a assistir à sangria dos seus recursos", avisa a coordenadora do BE.



O texto explica ainda o que é que esta política pode garantir a quem votar no BE em 2019.



"Um governo de esquerda dá uma garantia ao povo: defende o salário, a pensão e o emprego. Não aceita recuos, nem a precarização do trabalho nem a redução do salário e da pensão", diz a moção.



Aquilo que os bloquistas não antevêem é a repetição da geringonça.



"O que se perspectiva é que o PS seja o partido mais votado, mesmo que não tenha maioria absoluta. Nessas circunstâncias, António Costa governará em minoria com acordos pontuais à esquerda e à direita, como já está a tentar fazer", comenta uma fonte da direcção do BE.