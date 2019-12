Um novo rebentamento do dique no canal do Mondego em Formoselha, Montemor-o-Velho, fez aumentar o nível da água, afirmou o presidente da autarquia da localidade ao

Apesar disso, neste momento o nível das águas está a baixar, mas há o risco de subida após este novo rebentamento causado pela força da água.

O Rio Mondego ultrapassou no sábado limites de segurança e obrigou a evacuar várias habitações.

