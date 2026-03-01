Novo líder do PSD de Braga ganhou em apenas quatro dos 14 concelhos do distrito

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Carlos Eduardo Reis foi eleito presidente da distrital de Braga do PSD, mas venceu em apenas quatro concelhos, enquanto o candidato derrotado, Paulo Cunha, ficou à frente nos restantes dez.



Carlos Eduardo Reis DR

No total, Carlos Eduardo Reis conseguiu 2.840 votos e Paulo Cunha 2.603.

Para a vitória de Carlos Eduardo Reis, pesou decisivamente o concelho de Barcelos, onde é vereador e onde conseguiu 1.316 votos, contra os 393 do seu adversário.

Carlos Eduardo Reis conseguiu também uma vitória expressiva em Vila Verde, com 516 votos, enquanto Paulo Cunha obteve 151.

Os outros concelhos onde Carlos Reis saiu vitorioso foram Amares e Terras de Bouro.

Paulo Cunha conseguiu vitórias nos restantes 10 concelhos, com destaque para Braga (237 votos contra 84), Vila Nova de Famalicão (945 -- 602) e Guimarães (290 -- 41).

Antigo autarca de Vila Nova de Famalicão e atual eurodeputado, Paulo Cunha era líder da distrital de Braga desde 2020, mas também já tinha exercido o cargo entre 2010 e 2014.

Carlos Eduardo Reis foi deputado na Assembleia da República e atualmente é vereador na Câmara de Barcelos.