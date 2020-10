Noiva doente com Covid-19 após casamento com mais de 100 pessoas em Azeitão

Há três pessoas internadas, duas no hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e uma outra no hospital de São Bernardo, em Setúbal, infetadas com Covid-19 depois de terem participado numa boda em Azeitão com 102 convidados.

Também a noiva está doente, ao contrário do noivo que depois de realizado o teste acusou negativo.

Dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo confirmam a existência de pelo menos 27 casos positivos, neste surto com origem a 19 de setembro, data do matrimónio.

O pai do noivo confirmou à rádio TSF que também está infetado.