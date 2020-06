Nem todos os casos de Covid-19 no Norte e Centro correspondem às últimas 24 horas

Portugal registou este domingo 54 novos casos na região Norte, 24 novos casos na região Centro, sete novos casos no Algarve e dois novos casos no Alentejo mas, de acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido, nem todos correspondem às últimas 24 horas.

Na conferência de imprensa, Marta Temido indicou que "alguns correspondem a notificações que foram seguidas pelas autoridades de saúde mas não estavam registadas nas bases de dados".

Ainda sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, a ministra indica que 101 dos 255 novos casos foram confirmados nas operações de rastreio da Área Metropolitana de Lisboa.

Dos 342 casos confirmados nas últimas 24 horas, 255 dizem respeito à região onde está inserida a Área Metropolitana de Lisboa: são 74,6% de todos os casos do país, a percentagem mais baixa desde 21 de maio.

Para encontrarmos tantos casos confirmados no resto do país, como foram os 87 infetados registados este domingo, é necessário recuar até 19 de maio.