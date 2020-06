Ministra aponta que 80% dos casos de Lisboa e Vale do Tejo estão em cinco concelhos

A ministra da Saúde, Marta Temido, dedicou especial atenção à região de Lisboa e Vale do Tejo na conferência de imprensa de atualização da situação do país face à pandemia da Covid-19 e indicou que esta tem acumulado de forma consistente cerce de 70% do total de casos no país durante as últimas duas semanas.

Marta Temido referiu também que "80% desses casos concentram-se em cinco concelhos", falando nos casos de Sintra (273 casos), Lisboa (187), Amadora (171), Loures (135) e Odivelas (88). "Inquéritos mostram que estas são cadeias de transmissão associadas a áreas económicas com grande rotatividade de trabalhadores e a contactos sociais", explicou a ministra.





Para combater a situação, autoridades de saúde estabeleceram uma operação de testagem massiva nestes concelhos, tendo-se realizado mais de 14 mil diagnósticos que estão ainda a aguardar resultado laboratorial. "Foram processados e comunicados os resultados de 8.907 casos, dos quais 396 são positivos – 4,4%. Prevê-se que até ao final de amanhã tenhamos os restantes resultados", apontou Marta Temido.

Também na conferência de imprensa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, anunciou a realização de vários rastreios devido aos surtos nas áreas da construção civil e fábricas, numa operação conjunta entre ARS, INEM, Segurança Social, Saúde Pública e Proteção Civil.

Duarte Cordeiro anunciou que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) acompanhou no terreno as operações de testagem aos trabalhadores da construção civil e fará um reforço inspeção das autoridades das condições do trabalho.