Seis em cada 10 jovens já sofreram ou sofrem de violência no namoro. Foi com este número em mente, retirado do Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2020 que o Governo lançou uma nova campanha para contrariar a tendência. "#NamorarNãoÉSerDon@" tem como objetivo "educar e capacitar jovens para melhor identificarem e rejeitarem comportamentos de violência em relações de namoro, incluindo violência física, sexual, psicológica, e nas redes sociais", como explicou Rosa Monteiro, secretária de estado da cidadania e da igualdade de género, numa publicação na sua conta oficial de Instagram.





Para denunciar casos, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género criou uma linha de atendimento, um serviço gratuito de informação às vítimas de Violência Doméstica e que funciona 24 horas por dia durante todo o ano. Em 2019, registou 465 atendimentos, mais 143 que em 2018.



A campanha foi feita em parceria com o Movimento Não é Normal e conta com o apoio dos humoristas Diogo Faro e Rita Camarneiro, que dão a cara pela causa. "As pessoas, seham de que idade forem, têm que perceber que namorar não é controlar, não é humilhar, não é chantagear, não é agredir verbal ou fisicamente", aponta Diogo Faro no vídeo de divulgação. "Namorar não é ser dono, namorar é tratar bem", conclui Rita Camarneiro.Segundo o mesmo estudo, 35% dos inquiridos já praticaram pelo menos um ato de violência no namoro. Do total de inquiridos, 23,4% das mulheres e 19,6% dos homens já foram criticados, insultados, difamados e acusados sem razão e 20,7% das mulheres e 11,1% dos homens já foram controlados na forma de vestir, no penteado ou na imagem, nos locais frequentados, nas amizades ou companhias.O estudo revela ainda que 16,4% das mulheres e 9,4% dos homens já foram ameaçados verbalmente ou através de comportamentos que causem medo, como por exemplo gritos, partir objetos ou rasgar a roupa. Ainda segundo os dados recolhidos, 14,1% das mulheres e 9,7% dos homens já foram impedidos de contactar com a família, amigos e ou vizinhos e 13,9% das mulheres e 10,3% dos homens já foram impedidos de trabalhar, estudar ou de sair sozinhos.

Outro aspeto revelado pelo estudo é de que 10% das mulheres e 7,9% dos homens já foram magoados fisicamente, empurrados, pontapeados ou esbofeteados e 9,5% das mulheres e 5,2% dos homens já foram obrigados a ter comportamentos sexuais não desejados.

(com Lusa)