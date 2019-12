"Costumo ser uma pessoa consciente, mas naquele dia estava destabilizada devido a problemas", diz Delfina Cunha que deixou um envelope com mil euros numa papelaria de Aveiro. Quando deu pela falta do dinheiro ligou para a Vídeo Norte. Joana Batista, de 32 anos, descansou a mulher dizendo-lhe que tinha encontrado e guardado os mil euros. "Não era capaz de ficar com algo que não era meu", disse ao Jornal de Notícias