Mulher baleada na Lourinhã. Suspeito está fechado em casa

Uma mulher de 56 anos foi baleada esta tarde numa casa em Papagovas, Lourinhã. O crime ocorreu poucos minutos antes das 19h00 e segundo o que o Correio da Manhã apurou, o autor dos disparos está fechado em casa, com a GNR e elementos do socorro nas imediações.A vítima encontra-se com prognóstico reservado. Desconhecem-se os motivos dos disparos que, segundo moradores, continuaram mesmo depois da mulher ter sido atingida.O Comando Geral da GNR confirmou a situação, remetendo esclarecimentos para mais tarde uma vez que se trata de "uma situação em curso".