MP acusa mulher de mutilação genital feminina da filha de dois anos na Amadora

O Ministério Público acusou uma mulher pelo crime de mutilação genital feminina da filha de apenas dois anos.



A arguida, mãe da vítima, "sem que para tal houvesse indicação médica em virtude de doença ou patologia clínica, com um objeto de natureza corto-contundente cortou a região vulvar da menor sabendo que com tal conduta mutilava a menor nos seus genitais, provocando-lhe dores, lesões e sequelas permanentes e aptas a afetar a fruição sexual daquela", lê-se numa nota publicada no site da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa na terça-feira.



De acordo com o comunicado, foram encontrados indícios de que a criança, nascida em 2017, terá sido submetida à mutilação "em data compreendida no período entre 4 de janeiro e 15 de março de 2019".



A mãe da menina, que arrisca uma pena de prisão de dois a dez anos em caso de condenação, aguarda julgamento em liberdade.



Em fevereiro deste ano, no primeiro balanço do projeto "Práticas Saudáveis - Fim à Mutilação Genital Feminina", os profissionais de saúde da região de Lisboa revelaram ter registado 129 casos de mutilação genital feminina em 2019, o dobro em relação a 2018.



Este projeto foi lançado em 2018 e é coordenado em parceria pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Alto Comissariado para as Migrações.