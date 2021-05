As trocas de favores entre as Juntas de Marvila e do Beato

O Ministério Público acusa os antigos presidentes das juntas de Marvila e do Beato de troca de favores. Em 2011, a filha do autarca de Marvila foi trabalhar para a junta do Beato e a então namorada do presidente do Beato ganhou um concurso público em Marvila.