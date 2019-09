Morreu na passada quinta-feira Nelson Traquina aos 71 anos, um dos mais conhecidos professores de jornalismo em Portugal. Impulsionou os estudos dos media e do jornalismo em Portugal.Nasceu nos Estados Unidos a 17 de setembro de 1948 e era filho de pais açorianos. Chegou a Portugal em 1974 e trabalhou como jornalista para uma agência norte-americana.Douturado em Paris, dedicou grande parte da sua vida a ensinar jornalismo.Marcou e lançou para o mundo dos media dezenas de jornalistas que ainda hoje estão no ativo.Lançou vários livros relacionados com o jornalismo, grande parte resultado do trabalho que desepenhava com alunos e investigadores.