O Ministério Público (MP) entregou um pedido de nulidade do projecto polémico do "mono do Rato" ao Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. A acção judicial tem como objectivo a anulação do acto de licenciamento da obra no Rato.



O processo apresenta como razões para justificar o pedido a "insusceptibilidade de afetação do edifício à atividade hoteleira, a reconversão do espaço público, o acentuar do isolamento da vizinha Sinagoga bem como matéria respeitante à acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida", segundo uma nota enviada à comunicação social pelo Ministério Público. Este também fundamenta a acção judicial com base na "defesa da legalidade e de valores constitucionalmente protegidos relativos à qualidade de vida, urbanismo e ambiente (art.º 9.º, n.º 2 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos)".



A acção judicial proposta é contra o município de Lisboa e apresenta como parte contrainteressada a promotora da obra.



As obras do edíficio de habitação, que está situado no "gaveto" formado pela Rua do Salitre, Rua Alexandre Herculano e Largo do Rato, começaram há poucos meses, mas estão agora suspensas por decisão judicial. Após receber a acção, o juíz encarregue do caso ordenou a suspensão imediata dos trabalhos, notificando a promotora da obra e as entidades responsáveis para interditarem a energia elétrica, gás e água no local de construção.