Ministra da Saúde manda hospitais de Lisboa suspender toda a atividade não urgente

ministra da Saúde alertou que Portugal enfrenta uma nova "fase de imensa pressão" no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que os próximos dias vão ser "muito duros", devido ao crescimento de casos de covid-19."Estamos novamente numa fase de imensa pressão no SNS e estamos a procurar responder, mas precisamos da ajuda de todos", afirmou a ministra no início da vacinação na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Misericórdia de Mora, Évora, citada pela Lusa.As declarações foram feitas no dia em que o país ultrapassou os 10 mil casos diários . O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 10.027, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 6 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde, para um total de 446.606.Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, registaram-se 91 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 7.377.