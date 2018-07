O Ministério Público está a pedir prisão preventiva para os 9 detidos do caso das agressões a jogadores do Sporting na Academia de Alcochete. Após as alegações finais, o MP pediu a medida de coacção mais gravosa e imediata.Os arguidos foram ouvidos em interrogatório no Tribunal do Barreiro na terça e quarta-feira.A notícia está a ser avançada pela Sic Notícias.

Depois das 14h, o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro encerrou a sessão de interrogatórios. A um dos nove arguidos já tinha sido decretado a medida de prisão preventiva, devido a estar com problemas de saúde e de não conseguir comparecer em interrogatório judicial no prazo legal de 48 horas.

Estes novos arguidos juntam-se a outros 27 detidos em prisão preventiva, presos após o ataque na Academia de Alcochete.