Ministério da Defesa proíbe expressões como “porta-te como um homem”

O Ministério da Defesa quer eliminar, nas Forças Armadas, expressões orais que descrevam as mulheres "de forma não valorativa ou mesmo depreciativa", até quando "usadas em insultos a homens". Entre elas, é dado como exemplos, "deixa-te de mariquices", "pareces uma menina" e "porta-te como homem". Também passam a ser proibidas expressões escritas que indiquem géneros, sendo substituídas por "termos neutros".A decisão consta de um documento, da secretaria-geral do ministério dirigido por João Gomes Cravinho, à qual o Correio da Manhã teve acesso, com o título "Diretiva sobre a Utilização de Linguagem Não Discriminatória".