Ministério acompanha caso de psicóloga portuguesa detida na Indonésia com 50 munições

Portuguesa está a receber "apoio consular", esclareceu o ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse esta quarta-feira à Lusa ter conhecimento da detenção de uma cidadã portuguesa num aeroporto na Indonésia, quando transportava 50 munições na mochila, e que está a "prestar o devido apoio consular".



Psicóloga portuguesa detida na Indonésia com 50 munições Romain Fellens/picture-alliance/dpa/AP Images

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem conhecimento da situação que envolve uma cidadã nacional no aeroporto de Bali", respondeu à Lusa a diplomacia portuguesa.

O Governo português disse ainda que "tem estado a prestar o devido apoio consular, através da Embaixada de Portugal em Jacarta".

De acordo com o portal de notícias The Bali Times, uma psicóloga portuguesa de 47 anos foi detida na madrugada de domingo no Aeroporto Internacional I Gusti Ngurah Rai, em Bali, quando se preparava para embarcar num voo da Etihad Airways entre Denpasar e Abu Dhabi.

De acordo com as autoridades indonésias, citadas pelo mesmo portal, as munições de calibre 22 foram encontradas no interior da mochila da portuguesa durante um controlo de segurança de rotina no terminal internacional de partidas. Um operador que monitorizava o equipamento de raio-X detetou objetos suspeitos no interior da mochila, o que levou à realização de uma inspeção manual.

"Durante o interrogatório inicial, admitiu que as munições eram suas. No entanto, declarou que não sabia nem tinha consciência de que ainda estavam dentro da mala", afirmou, na terça-feira, um porta-voz da polícia, segundo o The Bali Times.

As autoridades investigam a origem das munições e de que forma estas acabaram na bagagem da passageira.

"Ainda estamos a apurar a origem das provas e aguardamos os resultados de exames adicionais", acrescentaram as autoridades.