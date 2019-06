Três militares da GNR foram vítimas de agressão por parte um indíviduo em S. Pedro da Cova, em Gondomar.

Os militares abordaram homem, de 25 anos, que ficou agressivo e, durante a elaboração do auto, danificou material do posto policial e bateu nos polícias. Os três agentes foram examinados por bombeiros no local e deslocaram-se para o hospital por suspeita que o indivíduo pudesse ter HIV, para fazer um teste de despistagem.