Militares da Força Aérea vão ter guarda-chuva. E custa 12 euros

Pela primeira vez na história das Forças Armadas, e contrariando o provérbio "chuva civil não molha militar", os militares da Força Aérea vão poder usar guarda-chuva quando estiverem fardados. Num despacho do Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego, possibilita a "utilização do guarda-chuva", próprio do ramo aéreo das Forças Armadas.

No documento, citado pela Rádio Renascença, é referido que este terá o logótipo da Força Aérea e custará 12 euros, precisando de ser "adquirido pelo militar, sem direito a comparticipação". O mesmo refere que o guarda-chuva "só poderá ser utilizado para a proteção da chuva" quando estiverem a ser utilizados os uniformes nº1 ou nº2, mas não pode ser usado em cerimónias ou formaturas.

A mesma circular refere ainda que o guarda-chuva será azul, com abertura e fecho automático e que o fecho de velcro também com o mesmo logótipo da Força Aérea, em branco. Em reação à rádio, a Associação Nacional de Sargentos refere que a decisão "parece ser uma anedota".