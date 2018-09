A pedido da CMTV, o analista comportamental Rui Mergulhão Mendes viu e reviu a entrevista de Diana Fialho, presa preventivamente por suspeita pelo homicídio premeditado da sua mãe, a professora Amélia Fialho, no Montijo.

A filha da professora na altura desaparecida falou à CMTV, pedindo ajuda para encontrar a sua mãe. No dia seguinte, a Polícia Judiciária chegou à conclusão de que Diana Fialho e o seu marido tinham assassinado Amélia Fialho. Foram detidos e confessaram o seu crime aos agentes.

Para o profiler, especializado em análise comportamental e profiling com formação em países como os EUA, Holanda, Reino Unido, Bélgica e Espanha, as provas foram as microexpressões faciais da alegada homicida, as suas contradições e referências espaciotemporais, o tom de voz e as emoções transmitidas pelo mesmo, a linguagem corporal e os indícios de stress em momentos poucos apropriados. "O nosso corpo fala por nós e expressa tudo aquilo que não dizemos", escreveu o analista numa publicação no seu Facebook.





A primeira pista para o profiler passou pela mulher de 23 anos falar da professora em tempo verbais passados, parecendo já ter conhecimento do destino da professora. "Aqui na zona toda a gente a conhece, toda a gente gostava dela, era uma óptima professora...", referiu Diana Fialho ao CMTV. Para Mergulhão Mendes, estas declarações mostram que a suspeita "fala no passado, já sabe que não é mais, já sabe que está morta. Acompanha esta informação com lábios enrolados para dentro, a desaparecer, indiciando emoções negativas com o tema", explica. "O conteúdo da informação que é dada nunca pode ser dissociada das questões espaciotemporais", frisa o analista.

Fialho volta a trair-se, provavelmente de uma forma subconsciente, e usa novamente um tempo passado quando se refere à mãe: "gostava muito de passear", contou.

"Quando estamos com níveis de stress diferentes há alterações corporais que se evidenciam, aspectos psicofisiológicos que não conseguimos controlar. É o caso do ritmo cardíaco, a dilatação das pupilas, a voz, os movimentos gástricos que podem provocar a secura nos lábios, a transpiração e muitas microexpressões faciais", esclarece o profissional.

A voz torna-se um constituinte-chave, com alterações de tom quase imperceptíveis que podem indicar vários elementos. "Ao nível psicológico, quando estamos sobre stress, isso nota-se na voz", esclareceu à CMTV. "O cortisol, chamada a hormona do stress faz-nos secar a boca. Aquele movimento inconsciente da língua a passar pela boca é um ponto de interesse e faria desconfiar", diz, mencionando as variações de tom da suspeita, que ficou mais agudo em algumas ocasiões – "... estamos à espera que ela regresse e que alguém nos diga alguma coisa...". Isto evidencia que "há falta de confiança com a afirmação", defende o profiler.

A ausência de emoções, tanto na voz como na expressão facial, foi outro sinal de alerta para o analista. Quando Fialho conta na entrevista que ligou para mãe e esta não atendeu, não demonstra "qualquer emoção vinculada ao momento, não exibe qualquer expressão de surpresa, o que seria expectável", clarifica o Director Pedagógico na Emotional Bussiness Academy e professor convidado na Porto Bussiness School.





O manifesto afastamento emocional de Diana Fialho relativamente à mãe também foi notado pelo profiler, que sublinha que esta raramente se referiu a Amélia como mãe. Substituía o substantivo feminino por "ela" – fá-lo apenas duas vezes durante a entrevista inteira que deu à CMTV. " [Isto] pode ser uma dissociação da pessoa, o que pode também ser um aspecto relevante", reflecte.

Mergulhão Mendes conseguiu ainda detectar algumas mentiras de Fialho, com base nas suas "hesitações, perda de contacto ocular, passa a língua pelos lábios, resultado da boca ficar mais seca pelo maior nível de stress com o tema (pacificador), novamente variação da qualidade da voz, novamente mais aguda que dá indicações que o tema do carro pode ser relevante".

Para o profissional pós-graduado em Ciências Forenses, Profiling e Comportamento Desviante "podemos tentar esconder os nossos estados emocionais, mas estes revelam-se sempre, nem que seja numa micro-expressão de menos de um segundo".