De acordo com o jornal Público, a maioria dos encontros relatados é com jovens da mesma idade. No entanto, 2% disseram já ter ficado de "algum modo perturbados" com esses eventos. Oito em cada dez crianças ficaram contentes. As raparigas (83%) ficam mais satisfeitas do que os rapazes (74%).



37% das crianças e jovens portugueses entre os nove e os 17 anos afirmaram ter visto, ao longo do último ano, imagens de teor sexual em dispositivos com acesso à Internet, ou noutro local. Tal é mais comum acontecer entre rapazes que entre raparigas.



Em 2018, um em quatro inquiridos disse já ter recebido mensagens sexuais explícitas. 23% considerou ter passado por situações incómodas na Internet no último ano.



O inquérito EU Kids Online foi feito a 1974 jovens dos nove aos 17 anos, metade rapazes e metade raparigas. 62% dos inquiridos têm entre 13 e 17 anos.

Metade dos menores entre os nove e os 17 anos fala com pessoas que não conhece na Internet . A conclusão integra o estudo EU Kids Online (Crianças da União Europeia Online), que será apresentado esta quinta-feira. Das crianças que falam com esses desconhecidos, 44% chegou a encontrar-se com eles.O inquérito também foi feito em 2010 e 2014. Se em 2010 4% dos rapazes dizia contactar desconhecidos, em 2018 esse número cresceu para os 55%; entre as raparigas, aumentou de 5% para 50%.