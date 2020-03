Os médicos do Hospital da Luz de Setúbal fizeram um apelo à população para que esta se mantenha em isolamento social de forma a diminuir a velocidade de contágio e permitir aos hospitais conseguirem dar uma resposta adequada aos doentes.Os médicos do hospital privado afirmam mesmo que o cenário que se vive em Itália ou Espanha pode vir a reproduzir-se em Portugal. E dizem mesmo que até 70% da população nacional pode vir a ficar infetada, mas que apenas 10% dos portugueses deverá necessitar de tratamento hospitalar e que apenas uma reduzida percentagem necessitará de ser ventilado e internado em Unidades de Cuidados Intensivos."Estamos em Guerra! Salve Vidas Hoje!", lê-se numa das últimas linhas do comunicado, acrescentando ainda que a quarentena voluntária pode "salvar vidas". "É necessário manter a calma e serenidade, mas não desvalorizar o impacto que a pandemia do Covid-19 terá na nossa sociedade", dizem os médicos.O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.