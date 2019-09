Um ferido em estado grave e oito feridos ligeiros foi o resultado de uma colisão esta sexta-feira entre um veículo ligeiro de passageiros e um de mercadorias.

Os oito feridos leves seguiam na carrinha ligeira de mercadorias. O médico espanhol, de serviço na urgência do hospital, que assistiu as vítimas do acidente, sentiu-se mal, teve um enfarte e foi transportado para o Hospital de Évora.Leia toda a história no Correio da Manhã