Em conferência de imprensa, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, confessou que Artur Carvalho já tinha cinco processos no conselho disciplinar, desde o ano de 2013, sendo que este último será ainda aberto, lembra o jornal Público

O bastonário da Ordem dos Médicos, referiu que não tem acesso aos casos que originaram os processos contra o médico. Miguel Guimarães acrescenta ainda que em último caso o obstetra poderá ser suspenso.

O médico obstetra que não identificou malformações graves no rosto e no cérebro de um bebé em Setúbal, vai ser chamado a prestar esclarecimentos com urgência ao Conselho Disciplinar da Zona Sul da Ordem dos Médicos. O Conselho deve suspender preventivamente a licença do médico

O Centro Hospitalar de Setúbal anunciou esta sexta-feira a abertura de um inquérito para apurar se foram efetuados corretamente todos os procedimentos no parto do bebé que nasceu com malformações no passado dia 7 de outubro, no Hospital São Bernardo. Já esta quinta-feira, o bastonário dos Médicos pediu esclarecimentos e uma ação rápida ao Conselho Disciplinar do Sul da Ordem sobre o clínico envolvido no caso do bebé que nasceu com malformações graves em Setúbal.

O procurador que arquivou o caso que em 2011 envolveu o mesmo obstetra que não detetou malformações graves num bebé nascido este mês em Setúbal concluiu que não houve violação dos deveres de cuidado ou das regras da medicina. Rodrigo nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio mas médico não se apercebeu. No despacho final do caso da bebé que nasceu em 2011, no Hospital Amadora-Sintra, com múltiplas malformações físicas e mentais, inclusivamente sem queixo e com as pernas ao contrário, o procurador concluiu pelo arquivamento, explicando que "resulta claramente da consulta técnico-científica do Conselho Médico-Legal que a vigilância da gravidez de assistente cumpriu o protocolo médico adequado e foi conforme as regras técnicas clínicas"."É inequívoco não ter existido qualquer violação de deveres de cuidado que se impunham aos médicos denunciados ou a violação das 'leges artis' [regras próprias] da medicina", lê-se no despacho final, de 2013, a que a Lusa teve acesso.